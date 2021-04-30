Виктор Ляшко напомнил, что записаться на вакцинацию могут организованные коллективы, где есть более 50 желающих. Сейчас вопрос только в наличии нужного количества доз вакцин.

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Виктор Ляшко

"Мы регистрируем организованные коллективы, где работает более 50 человек. Как только будет достаточное количество вакцин, мобильные бригады поедут их прививать”.

В список не вносят родственников сотрудников

Главный санврач подчеркнул, что родственников сотрудников, работающих в таких компаниях, прививать не будут.

 

Виктор Ляшко

"Довольно часто мне задают вопрос, входят ли в эти коллективы родственники тех людей, которые работают в компаниях или организованных коллективах? Не входят”.

И пояснил, что в Минздраве сделали запись организованных коллективов для того, "чтобы как можно быстрее наращивать количество прививок на разных платформах в случае, когда будет большое количество вакцин".

В Минздраве надеются вакцинировать против коронавируса до 70% взрослого населения к концу 2020 года.

Главное о вакцинации в Украине

  • С начала кампании вакцинации привили первой дозой уже 702 438 человек.
  • 130 человек получили вторую дозу вакцины против коронавируса, вчера вторую прививку сделали 120 людям.
  • Кроме этого за последние сутки первую дозу получили 73 256 человек – это больше всего с начала вакцинальной кампании в Украине.
  • Большинство прививок были сделаны вакциной AstraZeneca – 64 198. Вакцину Sinovac получили 5202 человека, Pfizer – 3856.