Виктор Ляшко напомнил, что записаться на вакцинацию могут организованные коллективы, где есть более 50 желающих. Сейчас вопрос только в наличии нужного количества доз вакцин.

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Виктор Ляшко "Мы регистрируем организованные коллективы, где работает более 50 человек. Как только будет достаточное количество вакцин, мобильные бригады поедут их прививать”.

В список не вносят родственников сотрудников

Главный санврач подчеркнул, что родственников сотрудников, работающих в таких компаниях, прививать не будут.

Виктор Ляшко "Довольно часто мне задают вопрос, входят ли в эти коллективы родственники тех людей, которые работают в компаниях или организованных коллективах? Не входят”.

И пояснил, что в Минздраве сделали запись организованных коллективов для того, "чтобы как можно быстрее наращивать количество прививок на разных платформах в случае, когда будет большое количество вакцин".

В Минздраве надеются вакцинировать против коронавируса до 70% взрослого населения к концу 2020 года.

Справка: 22 апреля Министерство здравоохранения разрешило работодателям, имеющим в штате более 50 человек, записывать подчиненных на коллективную вакцинацию против коронавируса. Чтобы записаться в очередь на вакцинацию, нужно оставить заявку через контакт-центр, определить ответственное контактное лицо по вопросам вакцинации, составить поименные списки желающих вакцинироваться, обеспечить помещения для вакцинации.

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