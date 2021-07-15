Ляшко рассказал, будут ли вакцинировать детей против COVID-19 и какими препаратами

Виктор Ляшко рассказал, что Министерство здравоохранения рассматривает вопрос вакцинации детей и лиц моложе 18 лет, но пока только одной вакциной.

Виктор Ляшко отметил, что несовершеннолетние – это группа риска, правда, не приоритетная. Их количество – 6% от общего количества населения.

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Если мы посмотрим структуру заболеваемости, то дети до 18 лет – это 6%, в последний период даже чуть меньше, среди всех случаев заболевания. То есть это группа, которую мы рассматриваем как группу риска, но это не приоритетная группа риска,

– отметил Виктор Ляшко.

Поэтому в первую очередь направлены усилия на людей от 18 лет.

Какой вакциной будут прививать детей

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило использование вакцины против коронавируса разработки Pfizer-BioNTech для вакцинации детей в возрасте от 12 до 15 лет.Зато ни одна вакцина против COVID-19 не разрешена к использованию для людей в возрасте до 12 лет.

Виктор Ляшко объяснил, что сейчас только фармкомпания Pfizer внесла изменения в инструкции по применению для детей.

Поэтому, это будет первая вакцина, зарегистрированная в Украине, которую позволят для прививок детям от 12 лет.

Во всех других препаратов, используемых в Украине, указано, что они предназначены для лиц старше 18 лет.



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала