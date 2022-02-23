Минздрав учтет опыт стран

Об этом министр рассказал 24 каналу в рамках проекта "Интервью24". В частности, он отметил, что сейчас в Минздраве следят за тем, что происходит в странах, в которых смягчили или отменили карантинные ограничения.

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Достаточно детально изучаем ситуацию в Великобритании, Дании, Франции и Германии для того, чтобы впоследствии имплементировать эти отмены карантинных ограничений в Украине,

– заметил Виктор Ляшко.

Влияние сезонных заболеваний

Так, по словам министра, следующий эпидсезон острых респираторных вирусных инфекций начнется, как и постоянно, с началом сороковой недели года. Именно тогда растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. Вероятно, увеличится и количество больных коронавирусом.

В Минздраве в очередной раз призвали украинцев сделать прививки против коронавируса имеющимися на сегодня вакцинами, "чтобы мы с оптимизмом смотрели в следующий эпидсезон".

Охват вакцинацией более 70%

Кроме того, что в Минздраве будут наблюдать за эффективностью отмены карантинных ограничений в других странах, параллельно в ведомстве будут продолжать наращивать темпы вакцинации среди населения.

Виктор Ляшко – глава Минздрава "Параллельно мы рассматриваем два процесса: отмена карантинных ограничений и наращивание темпов вакцинации”.

По словам Ляшко, это поможет получить коллективный иммунитет – не полноценного, а такого, который позволит с оптимизмом смотреть в следующий эпидсезон и не бояться коллапса системы здравоохранения.

Сейчас же в Минздраве отметили, что могут лишь смягчить карантинные ограничения, а отменят, когда будут большие уровни охвата прививками.

Полный текст интервью с министром здравоохранения Виктором Ляшко читайте вскоре на сайте 24 канала.

Актуальная статистика вакцинации