Ляшко сказал, что в следующем году планируют иммунизацию вакцинами только одного производителя

В Министерстве здравоохранения уже планируют кампанию по вакцинации на следующий год. В частности, глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что иммунизацию планируют проводить только одной вакциной.

Какую вакцину планируют закупить неизвестно

Каким препаратом хотят вакцинировать украинцев Виктор Ляшко не уточнил. Разговор с министром вела эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавина 19 июля.

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Мы готовимся к 2022 году – к новой прививочной кампании. И стараемся, чтобы это был препарат одного производителя. Для того, чтобы на территории страны была одна вакцина,

– заявил Виктор Ляшко.

Ответ главы Минздрава прозвучал в контексте вопроса о смешивании вакцин – когда первую прививку человеку проводили CoronaVac, можно делать вторую вакциной производства Pfizer.

Поэтому, пока министр призвал украинцев завершить полный цикл вакцинации – получить две дозы препаратов, которые имеются в стране, в частности заверил, что их достаточно.

"К примеру, если в этом году человек получил две прививки вакциной CoronaVac, то в следующем году он сможет вакцинироваться другой вакциной", – отметил Виктор Ляшко.

То есть, по словам министра, можно понять, что речь идет о закупке вакцины производства Pfizer, именно ее, вероятно, планируют закупить в Минздраве на следующий год.

Также во время интервью Виктор Ляшко рассказал, что в ближайшее время в Украине могут изменить рекомендацию по интервалу между двумя дозами CoronaVac. Срок, вероятно, сократят до 14 дней.

Актуально о вакцинации в Украине

Источник: Минздрав

С начала прививочной кампании привито 2 667 523 человека: одну дозу получили 2 667 521 человек, две дозы, поэтому завершили иммунизацию – 1 431 127 человек.

Всего проведено 4 098 648 прививок.

Вчера, 18 июля, в Украину доставили 2 миллиона доз вакцины против коронавируса от компании Moderna через механизм COVAX.

Это уже шестая вакцина в Украине, которую применяют для иммунизации населения. Также вакцинацию проводили препаратами Cominarity (Pfizer-Biontech), Coronavac, Covishield (AstraZeneca), AstraZeneca, Janssen (Johnson & Johnson's) – не применяют сейчас.

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