Ляшко рассказал, когда объявят дату прибытия COVID-вакцины в Украину
Виктор Ляшко заявил, что вакцина от COVID-19 поступит в Украину в ближайшее время. Дату объявят тогда, когда самолет с лекарствами сядет в аэропорту "Борисполь".
Источник:24 канал
Главный санврач отметил, что есть несколько переменных, которые могут повлиять на прибытие вакцины. Об этом он сообщил во время брифинга 21 февраля.
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Для того, чтобы не было никаких потом нюансов, дату скажем, когда вот точно самолет приземлится в Борисполе,
– сказал Виктор Ляшко.
Медик рассказал, что график поставки вакцины в регионы будет зависеть от того, в какое время суток ее доставят в Украину.
- Если это будет до 16 часов, то развоз начнется на следующий день;
- Если после 16-й, то все будет зависеть от скорости растаможивания, оформления, распределения доз по областям.
Какие регионы получат вакцину первыми
Первыми вакцину получат:
- Киев;
- Киевская область;
- Винницкая область;
- Житомирская область;
- Полтавская область;
- Черкасская область;
- Черниговская область.
Заместитель Максима Степанова добавил, что после этого вакцину повезут во все другие регионы.
Холодовая цепь будет соблюдена: с самолета до доставки на национальный состав, оттуда – до региональных складов, мобильных бригад и пунктов проведения прививок,
– подытожил он.
Вакцинация в Украине: что известно
- Глава Минздрава Максим Степанов 18 февраля вылетел в Индию, чтобы напрямую поговорить с производителем вакцин против коронавируса AstraZeneca и привезти первую партию лично.
- Глава Минздрава Максим Степанов уже назвал вакцинацию против коронавируса – самой масштабной в истории Украины.
- В целом Украина получит препараты от 4 компаний: Pfizer, AstraZeneca, Sinovac и Novavax.
- Прежде всего будут вакцинировать людей, которые относятся к группе риска. В частности медиков, работающих с больными коронавирусом, жителей домов престарелых и военнослужащих на передовой.
- Владимир Зеленский готов вакцинироваться одним из первых, чтобы доказать украинцами безопасность прививок.
5 этапов вакцинации против COVID-19 / Источник: Минздрав / инфографика 24 канала
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