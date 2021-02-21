Виктор Ляшко заявил, что вакцина от COVID-19 поступит в Украину в ближайшее время. Дату объявят тогда, когда самолет с лекарствами сядет в аэропорту "Борисполь".

Главный санврач отметил, что есть несколько переменных, которые могут повлиять на прибытие вакцины. Об этом он сообщил во время брифинга 21 февраля.

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Для того, чтобы не было никаких потом нюансов, дату скажем, когда вот точно самолет приземлится в Борисполе,

– сказал Виктор Ляшко.

Медик рассказал, что график поставки вакцины в регионы будет зависеть от того, в какое время суток ее доставят в Украину.

Если это будет до 16 часов, то развоз начнется на следующий день;

Если после 16-й, то все будет зависеть от скорости растаможивания, оформления, распределения доз по областям.

Обратите внимание! Для проведения прививок от COVID-19 в Украине в целом будет работать до 600 мобильных бригад медиков и 4 250 специально оборудованных кабинетов.

Какие регионы получат вакцину первыми

Первыми вакцину получат:

Киев;

Киевская область;

Винницкая область;

Житомирская область;

Полтавская область;

Черкасская область;

Черниговская область.

Заместитель Максима Степанова добавил, что после этого вакцину повезут во все другие регионы.

Холодовая цепь будет соблюдена: с самолета до доставки на национальный состав, оттуда – до региональных складов, мобильных бригад и пунктов проведения прививок,

– подытожил он.

Справка. Температура хранения вакцины AstraZeneca составляет от +2 до +8 градусов.

Вакцинация в Украине: что известно



5 этапов вакцинации против COVID-19 / Источник: Минздрав / инфографика 24 канала