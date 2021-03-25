Вечером 25 марта в Украину прибыла первая партия вакцины от китайского производителя Sinovac. На самолете привезли 215 тысяч доз препарата. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, вакцина в течение 10 дней будет проходить лабораторный контроль.

Уже после этого CoronaVac сразу выдадут мобильным бригадам. Эта вакцина, как и Covishield, предусматривает 2 прививки.

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Почему мало вакцины – вопрос к поставщику

Сначала сделают первую прививку, а затем через 24 дня – вторую. О том, почему пришло только 215 тысяч доз, то это – вопрос к компании, которая их поставляет. За несвоевременную поставку эта компания платит штрафные санкции,

– сказал Ляшко.

Главный санврач подчеркнул, в целом Украина заказала у производителя 1,9 миллиона доз. Также Украина ожидает поставку вакцин в рамках инициативы COVAX. Следовательно, в мае прибудет 1,7 миллиона доз вакцины SKBio, которая производится по лицензии AstraZeneca.

Индия приостановила экспорт препарата Covishield

Между тем, Индия прекратила экспорт препарата, которым уже активно прививают украинцы. Ляшко заверил, что те, кто получил первую дозу Covishield, получит и вторую.

Мы сегодня используем 500 тысяч доз этой вакцины для первой прививки. Национальная техническая группа экспертов, учитывая рекомендации из Великобритании, Германии, Франции также рекомендовала Министерству здравоохранения перенести вторую дозу из четырех недель на 12 недель,

– пояснил Ляшко.

Таким образом, в Украины есть 3 месяца, чтобы получить следующие партии вакцины.

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