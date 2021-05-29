Об этом министр сообщил во время встречи с журналистами. Именно эти институты получили на разработку препаратов государственное финансирование.

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Ляшко рассказал о разработке украинских вакцин

Касательно результатов разработок компании "Диапроф-Мед", то Ляшко о сроках ничего сказать не может.

Перейдут ли результаты, которые они покажут, в другие стадии – это вопрос. Это то, что мы должны учитывать, но не делать приоритетом,

– заметил министр.

До конца июня Украина рассчитывает на 3,7 миллиона доз

Отметим, ранее Ляшко сообщил, что до конца июня Украина рассчитывает иметь 3,7 миллиона доз вакцин. Речь идет о препаратах, которые государство закупило, а также тех – которые поступят в рамках программы COVAX.