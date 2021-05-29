Украинская вакцина против коронавируса: Ляшко рассказал, когда ждать первые отчеты

29 мая 2021 , 17:59
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Источник:

"РБК-Украина"

Первые результаты по разработкам украинской вакцины против коронавируса будут известны уже в сентябре. По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, свои отчеты представят Институт биологии клетки во Львове и Киевский Институт биохимии имени Палладина.

Об этом министр сообщил во время встречи с журналистами. Именно эти институты получили на разработку препаратов государственное финансирование.

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Ляшко рассказал о разработке украинских вакцин

Касательно результатов разработок компании "Диапроф-Мед", то Ляшко о сроках ничего сказать не может.

Перейдут ли результаты, которые они покажут, в другие стадии – это вопрос. Это то, что мы должны учитывать, но не делать приоритетом,
– заметил министр.

До конца июня Украина рассчитывает на 3,7 миллиона доз

Отметим, ранее Ляшко сообщил, что до конца июня Украина рассчитывает иметь 3,7 миллиона доз вакцин. Речь идет о препаратах, которые государство закупило, а также тех – которые поступят в рамках программы COVAX.

Что известно о вакцинации в Украине?

Кампания по вакцинации стартовала в конце февраля. По состоянию на 29 мая первую дозу вакцины против коронавируса получили 1 008 857 украинцев, а две дозы – 123 964 граждан. Во Львове и Киеве в центрах массовой вакцинации начали прививать зарегистрированных через приложение Дия.
Автор: Ірина Пундор