Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в настоящее время медицинская система Украины готова выдержать 24 тысячи новых больных коронавирусом в сутки, как это прогнозируют на начало апреля. Поэтому потребности в общенациональном локдауне пока нет.

Прогнозом по 24 тысяч больных в сутки в начале апреля поделилась НАН Украины. Комментируя его, Виктор Ляшко заверил, что такие цифры украинская медицинская система сможет выдержать.

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Система здравоохранения сейчас не такая, как была в марте 2020 года. Мы не будем вводить жестких карантинных ограничений, пока система не будет приближаться к коллапсу,

– отметил главный санитарный врач.

Кроме того, он подчеркнул, что сейчас важно именно соблюдение карантинных ограничений. Мол, усиливать их нет смысла, если этих ограничений не придерживаться на местах.

"Если же будут соблюдаться, то у нас 2 – 3 недели всегда покажут результат и стабилизируют ситуацию", – заверил Виктор Ляшко.

Ситуация с коронавирусом в Украине: