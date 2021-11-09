Положительные признаки
Министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 9 ноября рассказал, что в Украине есть позитивная динамика по заболеваемости коронавирусом, в частности, снижается количество госпитализаций.
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В Украине появились первые положительные признаки стабилизации количества COVID-пациентов,
– сказал он.
Риски повторного роста
Однако, по его словам, риск продолжения роста все еще высок.
Поэтому важно продолжать наращивать темпы вакцинации, придерживаться карантина и масочного режима всеми, включая и вакцинированных,
– сказал он.
Актуальная статистика COVID-19
- За прошедшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 18 988 человек. Умерли от осложнений COVID-19 более 800 человек – это больше всего с начала пандемии.
- В целом в стране официально сообщили о 3 107 489 случаях инфицирования SARS-CoV-2. 2 537 565 заболевших уже поправились. Но, к сожалению, болезнь унесла жизни 73 390 человек.
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