Положительные признаки

Министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 9 ноября рассказал, что в Украине есть позитивная динамика по заболеваемости коронавирусом, в частности, снижается количество госпитализаций.

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В Украине появились первые положительные признаки стабилизации количества COVID-пациентов,

– сказал он.

Риски повторного роста

Однако, по его словам, риск продолжения роста все еще высок.

Поэтому важно продолжать наращивать темпы вакцинации, придерживаться карантина и масочного режима всеми, включая и вакцинированных,

– сказал он.

Актуальная статистика COVID-19

За прошедшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 18 988 человек. Умерли от осложнений COVID-19 более 800 человек – это больше всего с начала пандемии.

В целом в стране официально сообщили о 3 107 489 случаях инфицирования SARS-CoV-2. 2 537 565 заболевших уже поправились. Но, к сожалению, болезнь унесла жизни 73 390 человек.

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