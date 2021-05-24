Ляшко рассказал, считает ли себя последователем реформы Супрун

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, реформа началась давно, был первый этап в 2017 году, а второй стартовал в 2020 году, уже когда экс-министра Ульяны Супрун не было на посту. Поэтому он не считает себя ее последователем.

Ляшко считает, что это вопрос для дискуссий в публичном пространстве, кто поддерживает реформу Супрун, а кто не поддерживает. А он пришел на должность выполнять Конституцию и законы Украины.

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Виктор Ляшкр "Идеальна ли Программа медицинских гарантий? Нет. Но она наиболее целесообразна в этот период развития как нашей страны, так и нашей системы здравоохранения. Она уже показала свои результаты, и мы видим большое количество плюсов, но видим и минусы. Плюсов гораздо больше”

Недостатки Программы медицинских гарантий

По словам Ляшко, есть определенное количество заведений, которые сегодня недополучают финансирование на том уровне, который у них был до 2020 года. В этих заведениях будет проведен дополнительный аудит, будет поручение НСЗУ и круглые столы, чтобы улучшить их положение.

Программа медицинских гарантий – что это? Перечень и объем медицинских услуг и лекарств, которые государство гарантирует населению и оплачивает из средств государственного бюджета по единым тарифам.

Я не могу сказать, что вот за мою каденцию будут ликвидированы все неуспешные заведения, а останутся только успешные. Нет, но за мою каденцию будет проработано, почему у нас есть заведения неуспешные и что делать, чтобы таких не было,

– сказал Ляшко.