0,22% украинцев пожаловались на побочные реакции

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко. По его словам, жалобы от граждан регистрируют в течение 30 дней после прививки.

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Обратите внимание! По состоянию на 11 мая 2021 года общее количество провакцинированных составляло 884 547 человек.

Любые реакции организма фиксируют

Виктор Ляшко “После вакцинации любая реакция или ухудшение состояния здоровья, которая происходит с человеком в течение месяца, расценивается как событие, которое совпало по времени с вакцинацией”.

Поэтому, в случае наличия каких-либо недомоганий, Минздрав проводит соответствующее расследование: было ли это вследствие вакцинации, или это совпало по времени с вакцинацией.

Какие побочные реакции зарегистрировали

По словам главного санитарного врача, сейчас больше всего обращений зафиксировано после прививки вакциной AstraZeneca (Covishield) индийского производства.

Виіктор Ляшко “По вакцине Covishield (Индийского производства) – 1 тысяча сообщений от всех провакцинированных. По вакцине CoronaVac (китайского производства) – 7 сообщений, по вакцине Pfizer – 7 сообщений и по вакцине AstraZeneca (Южная Корея) – 177 сообщений”.

Виктор Ляшко отметил, что среди самых распространенных реакций на вакцинацию – боль в месте прививки, покраснение, аллергическая реакция, головная боль, повышение температуры.

Коротко о ситуации с вакцинацией в Украине