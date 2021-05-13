0,22% украинцев пожаловались на побочные реакции
Об этом сообщил главный государственный санитарный врач, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко. По его словам, жалобы от граждан регистрируют в течение 30 дней после прививки.
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Любые реакции организма фиксируют
Виктор Ляшко
“После вакцинации любая реакция или ухудшение состояния здоровья, которая происходит с человеком в течение месяца, расценивается как событие, которое совпало по времени с вакцинацией”.
Поэтому, в случае наличия каких-либо недомоганий, Минздрав проводит соответствующее расследование: было ли это вследствие вакцинации, или это совпало по времени с вакцинацией.
Какие побочные реакции зарегистрировали
По словам главного санитарного врача, сейчас больше всего обращений зафиксировано после прививки вакциной AstraZeneca (Covishield) индийского производства.
Виіктор Ляшко
“По вакцине Covishield (Индийского производства) – 1 тысяча сообщений от всех провакцинированных. По вакцине CoronaVac (китайского производства) – 7 сообщений, по вакцине Pfizer – 7 сообщений и по вакцине AstraZeneca (Южная Корея) – 177 сообщений”.
Виктор Ляшко отметил, что среди самых распространенных реакций на вакцинацию – боль в месте прививки, покраснение, аллергическая реакция, головная боль, повышение температуры.
Коротко о ситуации с вакцинацией в Украине
- За прошедшие сутки в Украине привиты против коронавируса 20 386 человек.
- 901 107 человек привиты от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу – 901 105 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 3 828 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).