Виктор Ляшко заявил, что Украина сможет преодолеть пандемию коронавируса в течение трех недель при одном условии. Это произойдет, если все будут носить маски, не снимая.

Главный санитарный врач, кроме этого, призвал избегать скоплений людей, вакцинироваться и мыть руки или обрабатывать их антисептиком. Об этом он сообщил в интервью Янине Соколовой.

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Есть исследование CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний США – 24 канал). Они сказали, если бы все люди в течение трех недель носили маски не снимая, у нас коронавирусная болезнь была бы преодолена. Не снимайте маски, носите, и мы пройдем эпидемию коронавирусной болезни,

– сказал заместитель главы Минздрава.

Виктор Ляшко отметил, что довольно трудно было объяснять весной 2020 года, почему у нас жесткий карантин. Ведь люди не видели больного, и никто ни у кого из близких не болел.

Однако, по его словам, "сегодня такая ситуация, что уже через пять рукопожатий вы будете знать какую-то историю человека, который переболел и переболел тяжело".

Обратите внимание! По состоянию на 11 апреля в Украине официально подтвердили 1 853 249 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки инфекцию обнаружили еще у 12 112 человек.