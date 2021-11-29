По его словам, пока этого вида коронавируса в Украине нет. Об этом министр сообщил на брифинге 29 ноября 2021 года.

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По его словам, в Украине действует система мониторинга распространения штаммов COVID-19. Мутации вируса могут зафиксировать только ученые с помощью генетического анализа на коронавирус – секвенирования генома.

В Центре общественного здоровья МОЗ Украины есть соответствующее оборудование, которое может выявлять новые штаммы у украинских пациентов. Мощность секвенатора – 400 образцов в месяц. Сейчас в Украине новой мутации не нашли.

По состоянию на сегодня, штамма Омикрон не было обнаружено на территории Украины,

– сообщил министр.

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