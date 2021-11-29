По его словам, пока этого вида коронавируса в Украине нет. Об этом министр сообщил на брифинге 29 ноября 2021 года.
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По его словам, в Украине действует система мониторинга распространения штаммов COVID-19. Мутации вируса могут зафиксировать только ученые с помощью генетического анализа на коронавирус – секвенирования генома.
В Центре общественного здоровья МОЗ Украины есть соответствующее оборудование, которое может выявлять новые штаммы у украинских пациентов. Мощность секвенатора – 400 образцов в месяц. Сейчас в Украине новой мутации не нашли.
По состоянию на сегодня, штамма Омикрон не было обнаружено на территории Украины,
– сообщил министр.
Штамм коронавируса Омикрон: последние новости
- Впервые о новом варианте коронавируса заговорили британские исследователи 24 ноября. В частности, генетики обнаружили в штамме 32 мутации, которые свидетельствуют о большей способности к распространению и вероятной устойчивости штамма к действию имеющихся вакцин.
- В настоящее время почти 3 четверти новых случаев COVID-19, зарегистрированных в Южной Африке, были идентифицированы как штамм Омикрон.
- В последние дни распространение нового варианта зафиксировали в Ботсване, Германии, Чехии, Италии, Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Канаде, Австралии, а также в Гонконге и Израиле.
- Кабинет Министров Украины принял решение о введении обязательной изоляции при въезде граждан в Украину. Все из-за стремительного распространения опасного штамма коронавируса Омикрон.