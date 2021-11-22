Ляшко сказал, какой штамм COVID-19 в Украине является самым распространенным

Мутации коронавируса могут зафиксировать только ученые с помощью генетического анализа коронавируса — секвенирования генома. Эти данные невозможно получить в любой лаборатории.

Такой анализ показал, что в Украине в образцах тестирований пациентов с COVID-19 чаще всего выявляли штамм Дельта. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 22 ноября.

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Такие результаты показало секвенирование образцов из 9 областей Украины за прошедшую неделю (с 15 по 21 ноября). В общем, с сентября 2021 Украина имеет мощности для собственного секвенирования – генетического анализа COVID-19.

Виктор Ляшко – глава Минздрава "Это позволяет полностью расшифровать геном вируса и осуществлять эпиднадзор за всеми штаммами коронавируса, которые циркулируют в стране".

В среднем за неделю секвенируются примерно 80 – 100 образцов.

Кроме этого, ранее в Минздраве сообщали, что 95% случаев COVID-19 в Украине приходятся именно на штамм Дельта. Он продолжает доминировать и почти полностью вытеснил первоначальный Альфа-штамм.

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Врачи фиксируют специфические симптомы у пациентов, инфицированных этим штаммом в Украине. У больных наблюдают резкое падение уровня кислорода на 7 – 8 день после заражения штаммом Дельта.

Кроме этого, Дельта характеризуется большей скоростью распространения, опасностью и склонностью к мутациям.

Сейчас в Украине уже обнаружили 11 различных вариантов COVID-штамма Дельта.



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