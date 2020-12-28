Главный санитарный врач Виктор Ляшко прогнозирует, что Украина после пандемии коронавируса начнет постепенно возвращаться к нормальному ритму жизни весной 2021 года.

По прогнозам главного санитарного врача Украины, с апреля 2021 года Украина постепенно начнет возвращаться к нормальному ритму жизни. Об этом Виктор Ляшко сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

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Однако Ляшко добавил, что украинцы даже после ослабления карантина должны соблюдать меры безопасности.

У меня такие прогнозы, сейчас есть ощущение, что мы с апреля потихоньку будем возвращаться к привычному нам ритму жизни. Мы не избавимся полностью от противоэпидемических ограничений и таких жестких карантинов, которые мы сегодня отмечаем,

– заявил он.

Также он добавил насколько реально появление новых штаммов. Виктор Ляшко выразил надежду, чтобы вместе с пандемией коронавируса не начались вспышки других заболеваний.

"Коронавирус с момента его обнаружения уже имеет около 12 тысяч мутаций. Это ожидаемое явление для эпидемиологов и вирусологов. Самое большее, что я бы хотел, – чтобы наряду с эпидемией коронавирусной болезни не началась вспышка какой-то другой инфекционной болезни, а их огромное количество. Если начнется микс-инфекция, будет достаточно сложно реагировать. Я имею в виду дифтерию, корь, краснуху – вещи, которые могут начаться, если люди будут пренебрегать иммунопрофилактикой", — отметил главный санитарный врач.

С начала пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 030 374 человека. По состоянию на 28 декабря из них выздоровели – 665 729 человек. Всего коронавирус унес жизни 17 849 пациентов.



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