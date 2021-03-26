Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что украинцы смогут получить вторую дозу вакцины против коронавирусной инфекции в мае 2021 года.

По словам Ляшко, все 500 тысяч доз из первой поставки вакцины Covishield будут использоваться только для первой прививки.

Читайте также За сутки 18 738 украинцев вакцинировали против COVID-19

Для повторной прививки будет использоваться вакцина Covishield из следующих поставок. Согласно обновленному плану, вторая прививка будет происходить не раньше 20-х чисел мая.

К слову, всего с начала кампании по вакцинации привито 174 325 украинцев, из них получили 1 дозу – 174 324 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 1 лицо. За минувшие сутки в Украине вакцинировано 18 738 человек.

Виктор Ляшко напомнил, что согласно инструкции повторно вакцину должны ввести в течение 4–12 недель.

Минздрав гарантирует, что вакцина для второй прививки всем, кто прививался, будет и в достаточном количестве, и доступна. Вторая прививка, мы ожидаем, что она будет в 20-х числах мая,

– сказал главный санитарный врач.

Ляшко отметил, что национальная техническая группа экспертов рекомендовала Минздраву вводить вторую дозу препарата именно на 12 неделю после первой прививки. Это решение не связано с задержками поставки вакцин и его приняли еще в начале марта.



План вакцинации украинцев / источник: Минздрав / Инфографика 24 канала