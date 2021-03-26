Ляшко сказал, когда украинцы начнут получать вторую дозу вакцины от COVID-19
Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что украинцы смогут получить вторую дозу вакцины против коронавирусной инфекции в мае 2021 года.
Источник:24 канал
По словам Ляшко, все 500 тысяч доз из первой поставки вакцины Covishield будут использоваться только для первой прививки.
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Для повторной прививки будет использоваться вакцина Covishield из следующих поставок. Согласно обновленному плану, вторая прививка будет происходить не раньше 20-х чисел мая.
Виктор Ляшко напомнил, что согласно инструкции повторно вакцину должны ввести в течение 4–12 недель.
Минздрав гарантирует, что вакцина для второй прививки всем, кто прививался, будет и в достаточном количестве, и доступна. Вторая прививка, мы ожидаем, что она будет в 20-х числах мая,
– сказал главный санитарный врач.
Ляшко отметил, что национальная техническая группа экспертов рекомендовала Минздраву вводить вторую дозу препарата именно на 12 неделю после первой прививки. Это решение не связано с задержками поставки вакцин и его приняли еще в начале марта.
План вакцинации украинцев / источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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