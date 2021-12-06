Об этом в программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, в Украине достаточно большое количество мест, где можно отдохнуть.

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Как рассказал Ляшко, Украина уже прошла волну заболеваемости COVID-19. В частности, уже 5 неделю подряд идет спад количества случаев инфицирования.

Обратите внимание! По данным Кабмина, из красного уровня эпиднебезопасности могут выйти 9 регионов Украины. В этих областях улучшается ситуация с коронавирусом и их переведут в желтую зону карантина.

Однако даже несмотря на это, украинцам не следует пренебрегать карантинными ограничениями.

Я бы вообще воздержался от путешествий в страны, в которых происходит рост количества случаев коронавируса,

– подчеркнул министр.

Следует отметить, что Министерство иностранных дел также рекомендует путешественникам пока воздерживаться от поездок в ряд стран, где и возник новый штамм коронавируса. В частности, это:

ЮАР;

Ботсвана;

Лесото;

Эсватин;

Мозамбик;

Намибия;

Зимбабве.

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