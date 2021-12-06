Об этом в программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, в Украине достаточно большое количество мест, где можно отдохнуть.
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Как рассказал Ляшко, Украина уже прошла волну заболеваемости COVID-19. В частности, уже 5 неделю подряд идет спад количества случаев инфицирования.
Однако даже несмотря на это, украинцам не следует пренебрегать карантинными ограничениями.
Я бы вообще воздержался от путешествий в страны, в которых происходит рост количества случаев коронавируса,
– подчеркнул министр.
Следует отметить, что Министерство иностранных дел также рекомендует путешественникам пока воздерживаться от поездок в ряд стран, где и возник новый штамм коронавируса. В частности, это:
- ЮАР;
- Ботсвана;
- Лесото;
- Эсватин;
- Мозамбик;
- Намибия;
- Зимбабве.
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Штамм коронавируса Омикрон: что известно
- Штамм Омикрон был обнаружен в Южной Африке в конце ноября. Первый случай зафиксировали с помощью ПЦР-теста. Люди могут инфицироваться им, даже если уже переболели коронавирусом.
- Всемирная организация здравоохранения направила команду ученых в Южно-Африканскую Республику для исследования штамма Омикрон.
- ЕС может рекомендовать пересмотреть правила для туристов из-за быстрого распространения нового вируса.
- Стоит отметить, что в Украине нет ни одного случая заражения новым штаммом. Однако правительство решило запретить въезд гражданам ряда стран.