Ляшко советует воздержаться от путешествий из-за нового штамма Омикрон

6 декабря 2021 , 21:23
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Источник:

24 канал

В мире активно распространяется новый опасный штамм коронавируса Омикрон. Учитывая это, украинцам следует воздержаться от путешествий в страны, где растет количество больных коронавирусом.

Об этом в программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, в Украине достаточно большое количество мест, где можно отдохнуть.

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Как рассказал Ляшко, Украина уже прошла волну заболеваемости COVID-19. В частности, уже 5 неделю подряд идет спад количества случаев инфицирования.

Обратите внимание! По данным Кабмина, из красного уровня эпиднебезопасности могут выйти 9 регионов Украины. В этих областях улучшается ситуация с коронавирусом и их переведут в желтую зону карантина.

Однако даже несмотря на это, украинцам не следует пренебрегать карантинными ограничениями.

Я бы вообще воздержался от путешествий в страны, в которых происходит рост количества случаев коронавируса,
– подчеркнул министр.

Следует отметить, что Министерство иностранных дел также рекомендует путешественникам пока воздерживаться от поездок в ряд стран, где и возник новый штамм коронавируса. В частности, это:

  • ЮАР;
  • Ботсвана;
  • Лесото;
  • Эсватин;
  • Мозамбик;
  • Намибия;
  • Зимбабве.

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Штамм коронавируса Омикрон: что известно

  • Штамм Омикрон был обнаружен в Южной Африке в конце ноября. Первый случай зафиксировали с помощью ПЦР-теста. Люди могут инфицироваться им, даже если уже переболели коронавирусом.
  • Всемирная организация здравоохранения направила команду ученых в Южно-Африканскую Республику для исследования штамма Омикрон.
  • ЕС может рекомендовать пересмотреть правила для туристов из-за быстрого распространения нового вируса.
  • Стоит отметить, что в Украине нет ни одного случая заражения новым штаммом. Однако правительство решило запретить въезд гражданам ряда стран.
Автор: Тетяна Кійовська