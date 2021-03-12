Минздрав пообещал вакцинировать всех желающих украинцев в 2021 году
Виктор Ляшко заверил, что все желающие украинцы получат прививки от COVID-19 в 2021 году. Он также гарантировал, что вакцинальную кампанию доведут до логического завершения.
Источник:24 канал
В течение месяца максимально можно сделать до 5 миллионов прививок. Об этом главный санитарный врач сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.
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Я просчитал и говорю вам официально, сейчас: в 2021 году мы провакцинируем всех, у кого есть желание. Двумя дозами. Главное, чтобы не было никаких срывов, глобальных катаклизмов в поставках вакцин,
– сказал заместитель главы Минздрава.
Вакцинальная кампания логично завершится
Виктор Ляшко отметил, что пока большинство обращает внимание на темпы вакцинации, он радуется отсутствию программных ошибок.
Медик пояснил, что в 2008, 2015, 2018 годах уже видел в Украине сорванные кампании иммунопрофилактики. По его словам, кампанию по коронавирусу запустили и доведут до логического завершения.
Это я гарантирую как главный санитарный врач,
– подытожил он.
Вакцинация в Украине: что известно
- В нашей стране прививки получили 29 738 человек.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что процесс иммунизации в Украине идет не по плану.
Как записаться на вакцинацию против коронавируса в Украине / Инфографика 24 канал
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