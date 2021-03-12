Виктор Ляшко заверил, что все желающие украинцы получат прививки от COVID-19 в 2021 году. Он также гарантировал, что вакцинальную кампанию доведут до логического завершения.

В течение месяца максимально можно сделать до 5 миллионов прививок. Об этом главный санитарный врач сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

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Я просчитал и говорю вам официально, сейчас: в 2021 году мы провакцинируем всех, у кого есть желание. Двумя дозами. Главное, чтобы не было никаких срывов, глобальных катаклизмов в поставках вакцин,

– сказал заместитель главы Минздрава.

Вакцинальная кампания логично завершится

Виктор Ляшко отметил, что пока большинство обращает внимание на темпы вакцинации, он радуется отсутствию программных ошибок.

Медик пояснил, что в 2008, 2015, 2018 годах уже видел в Украине сорванные кампании иммунопрофилактики. По его словам, кампанию по коронавирусу запустили и доведут до логического завершения.

Это я гарантирую как главный санитарный врач,

– подытожил он.

Обратите внимание! Вакцинация против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Иммунизацию проводят препаратом Covishield.

Вакцинация в Украине: что известно

В нашей стране прививки получили 29 738 человек.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что процесс иммунизации в Украине идет не по плану.



Как записаться на вакцинацию против коронавируса в Украине / Инфографика 24 канал