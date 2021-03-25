Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко выздоровел от коронавируса. Он рассказал, что течение болезни было легкое и без осложнений.

В соответствии со стандартом оказания медицинской помощи при COVID-19 санврач не делал повторный тест для подтверждения выздоровления.

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Находился на больничном до отсутствия клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования. В таком случае сдавать повторно ПЦР-тест не нужно,

– подчеркнул Виктор Ляшко.

Кроме того, санврач отметил, что даже после получения первой дозы вакцины, и, в случае, если инфицирование происходит до 22 дня после прививки, все равно болезнь протекает легче.

Виктор Ляшко также рассказал, что ему удалось не заразить родственников благодаря тому, что больной выполнял требования стандарта в домашних условиях и напомнил, что в Украине изменили сроки введения второй дозы вакцины.

Важно! Согласно рекомендациям специалистов НТГЕИ, срок введения второй дозы увеличили до 90 дней, с целью повышения эффективности иммунобиологического препарата AstraZeneka/Covishield в соответствии с инструкцией производителя.

По его словам, вакцинация – единственный надежный способ защитить себя от коронавируса.