Ляшко выздоровел от коронавируса
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко выздоровел от коронавируса. Он рассказал, что течение болезни было легкое и без осложнений.
Источник:Фейсбук Виктора Ляшко
В соответствии со стандартом оказания медицинской помощи при COVID-19 санврач не делал повторный тест для подтверждения выздоровления.
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Находился на больничном до отсутствия клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования. В таком случае сдавать повторно ПЦР-тест не нужно,
– подчеркнул Виктор Ляшко.
Кроме того, санврач отметил, что даже после получения первой дозы вакцины, и, в случае, если инфицирование происходит до 22 дня после прививки, все равно болезнь протекает легче.
Виктор Ляшко также рассказал, что ему удалось не заразить родственников благодаря тому, что больной выполнял требования стандарта в домашних условиях и напомнил, что в Украине изменили сроки введения второй дозы вакцины.
По его словам, вакцинация – единственный надежный способ защитить себя от коронавируса.
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