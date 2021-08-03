Ляшко заявил, что медицинская система готова к волне штамма Дельта
Источник:фейсбук Виктора Ляшко
Украинская система здравоохранения готова реагировать на вызов новой волны COVID-19, вызванной штаммом Дельта. Сейчас у нас нет признаков вспышки болезни.
Да, Украина пока не имеет признаков национальной и региональной вспышек. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Важно Украине придется вводить ограничения для непривитых, – "слуга народа" Радуцкий
Ляшко в очередной раз призвал вакцинироваться
Министр отметил, что лучшая защита от коронавируса – это вакцинация. Он добавил, что в Украину поступило почти 12 млн доз вакцин. Кроме того, еще 5 миллионов доз придет в августе.
В июле в Украине сделали почти 3 миллиона прививок. Темпы вакцинации увеличиваются. Также Ляшко поблагодарил медиков.
Благодаря их труду 5,6 миллиона доз вакцины уже сегодня защищают украинцев, около 6 миллионов доз уже в ожидании,
– отметил чиновник.
Коронавирус в Украине: последние новости
- За сутки 1 августа в Украине обнаружили 265 случаев коронавирусной болезни. Важно, что госпитализированных было больше, чем инфицированных.
- За все время пандемии заболели 2 253 534 украинца. По состоянию на 2 августа выздоровели 2 187 170 пациентов, а умерли 52 955 человек.
- В конце июля в Николаеве обнаружили 4 зараженных штаммом Дельта. Три человека привезли его из Турции, один – из России. Состояние больных удовлетворительное, они находятся на самоизоляции.
- Главный санитарный врач Игорь Кузин говорил, что пока правительство не планирует вводить дополнительные карантинные ограничения, но будут смотреть по ситуации.