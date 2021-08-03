Ляшко заявил, что медицинская система готова к волне штамма Дельта

Украинская система здравоохранения готова реагировать на вызов новой волны COVID-19, вызванной штаммом Дельта. Сейчас у нас нет признаков вспышки болезни.

Да, Украина пока не имеет признаков национальной и региональной вспышек. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Ляшко в очередной раз призвал вакцинироваться

Министр отметил, что лучшая защита от коронавируса – это вакцинация. Он добавил, что в Украину поступило почти 12 млн доз вакцин. Кроме того, еще 5 миллионов доз придет в августе.

В июле в Украине сделали почти 3 миллиона прививок. Темпы вакцинации увеличиваются. Также Ляшко поблагодарил медиков.

Благодаря их труду 5,6 миллиона доз вакцины уже сегодня защищают украинцев, около 6 миллионов доз уже в ожидании,

– отметил чиновник.

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