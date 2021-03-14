Ляшко заявил, что украинцы не смогут выбирать вакцину против COVID-19
Украинцы не смогут выбирать, какой вакциной против коронавируса иммунизироваться. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, ждать конкретный препарат не нужно.
Источник:"Новое время"
Как отметил Ляшко, это – общемировая практика. Именно управленцы и эксперты решают, какую вакцину и как использовать наиболее эффективно.
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Если мы говорим о Pfizer, – он имеет температуру хранения -70 градусов по Цельсию; и после того, как препарат выходит за пределы этой температуры, он должен быть использован в течение 5 дней,
– добавил Ляшко.
Лучше всего, когда работают, мобильные бригады или центры вакцинации
Как отметил главный санврач, наиболее рациональное использование – это работа мобильных бригад или специальных прививочных центров. Они могут прививать организованные коллективы.
Основная поставка в Украину – это будут вакцины с более оптимальными температурами хранения – от +2 до +8 градусов по Цельсию: AstraZeneca, Novavax, Sinovac.
Поэтому мы выбираем платформу в виде пунктов прививки, делаем все под такую температуру хранения, есть обученные медицинские работники. Они как раз с такой температурой хранения вакцин для рутинных прививок работают в течение всей жизни, вакцинируя детей в соответствии с национальным календарем прививок,
– рассказал главный санврач.
Уже вакцинировали более 50 тысяч украинцев
Отметим, что по состоянию на 13 марта на вакцинацию записались уже 247 тысяч украинцев. За 13 марта, сообщают в Минздраве, препарат против COVID-19 ввели 3 596 людям. В целом вакцинировали уже более 51 тысячу человек.
Как записаться на вакцинацию против коронавируса в Украине / Данные Минздрав / Инфографика 24 канал
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