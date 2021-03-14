Украинцы не смогут выбирать, какой вакциной против коронавируса иммунизироваться. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, ждать конкретный препарат не нужно.

Как отметил Ляшко, это – общемировая практика. Именно управленцы и эксперты решают, какую вакцину и как использовать наиболее эффективно.

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Если мы говорим о Pfizer, – он имеет температуру хранения -70 градусов по Цельсию; и после того, как препарат выходит за пределы этой температуры, он должен быть использован в течение 5 дней,

– добавил Ляшко.

Лучше всего, когда работают, мобильные бригады или центры вакцинации

Как отметил главный санврач, наиболее рациональное использование – это работа мобильных бригад или специальных прививочных центров. Они могут прививать организованные коллективы.

Основная поставка в Украину – это будут вакцины с более оптимальными температурами хранения – от +2 до +8 градусов по Цельсию: AstraZeneca, Novavax, Sinovac.

Поэтому мы выбираем платформу в виде пунктов прививки, делаем все под такую ​​температуру хранения, есть обученные медицинские работники. Они как раз с такой температурой хранения вакцин для рутинных прививок работают в течение всей жизни, вакцинируя детей в соответствии с национальным календарем прививок,

– рассказал главный санврач.

Уже вакцинировали более 50 тысяч украинцев

Отметим, что по состоянию на 13 марта на вакцинацию записались уже 247 тысяч украинцев. За 13 марта, сообщают в Минздраве, препарат против COVID-19 ввели 3 596 людям. В целом вакцинировали уже более 51 тысячу человек.



Как записаться на вакцинацию против коронавируса в Украине / Данные Минздрав / Инфографика 24 канал