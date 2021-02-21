Все, кто захочет: Ляшко заверил, что украинцы смогут вакцинироваться бесплатно
Все желающие украинцы смогут вакцинироваться от коронавируса бесплатно, однако сначала преимущество получат группы риска. Продавать вакцину в Украине смогут не ранее 2 полугодия 2021 года.
Источник:Укринформ
Государство предусмотрело количество денег, которое необходимо, чтобы покрыть вакцинацию всего населения, старше 18 лет. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко.
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Что говорит Ляшко
Поскольку доступ к вакцинам на рынке ограничен, всех одновременно вакцинировать невозможно. Поэтому правительство и разработало "дорожную карту" вакцинации, чтобы предоставить приоритет группам риска и работникам "критических для государства" структур.
Все, кто захочет вакцинироваться, – вакцинируются,
– отметил Ляшко.
Он добавил, что, например, на Черниговщине первыми прививать будут медиков. Детей не будут вакцинировать вообще, потому что ни один из иммунобиологических препаратов от COVID-19 не проходил клинических испытаний на несовершеннолетних.
Когда в Украине будут продавать вакцины
Ляшко прогнозирует, что продажа вакцин будет возможна не ранее 2 полугодия 2021 года.
Кроме того, чиновник напомнил, что вскоре в Украину поступит вакцина AstraZeneca, которую производят в Индии.
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