На улице мы отвлекаемся, расслабляемся и наслаждаемся единением с природой. Тем не менее, любовь к природе у всех проявляется в разной степени. Ученые поинтересовались, почему некоторые люди не могут жить без многочасовых прогулок по лесу, а другим достаточно десятиминутной ходьбы в офис.

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Новое исследование любви к природе

Оказывается, любовь к природе отчасти передается от родителей к детям. Ученые попросили 1 153 пары однояйцевых и разнояйцевых близнецов из реестра TwinsUK (Великобритания), пройти опрос, в котором они оценили свою любовь к природе, указали, как часто хотят выходить на улицу, гулять в парках и садах. Эксперты изучали, как генетика объясняет индивидуальные отличия в ориентировании человека на природу.

Помимо генов влияют и другие факторы

Исследователи обнаружили, что однояйцовые или монозиготные близнецы, у которых почти 100% общих генов, были более похожи между собой в своем ориентировании на природу по сравнению с разнояйцевыми или дизиготными близнецами, которые имеют лишь 50% общего генетического материала. По расчетам ученых, уровень влечения к природе обусловлен наследственностью на 46%, а частота посещения разных мест на природе – на 34%.

Но учёные уверены, что дело не только в генетике. Есть факторы окружающей среды, которые также объясняют большую часть различий между людьми. К примеру, участники-горожане имели меньше опыта на природе просто из-за физически ограниченного доступа к ней. Поэтому исследователи отмечают важность доступности парков и садов в городе.

Воздействие наследственности также снижается с возрастом. Скорее всего, чем старше становится человек, тем на его поведение больше влияют уникальные условия окружающей среды, чем генетика, считают эксперты.