По подсчетам ученых, не менее 2% людей страдает афантазией – психофизическим состоянием, которое не позволяет воспроизвести в памяти визуальные образы. Этим людям трудно даже описать внешность другого человека и они не умеют считать овец перед сном. Впрочем, у таких людей есть и преимущества: их не так просто напугать.

Как происходило исследование

В новом исследовании, которое провели ученые из Австралии, участвовали 22 человека с афантазией и 24 человека с нормальной способностью к визуализации образов (контрольная группа). Добровольцам предложили посмотреть несколько роликов и прикрепили к их коже несколько специальных электродов.

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Известно, что кожа лучше проводит электричество во время переживаний сильных эмоций, в том числе страха. Когда участники оставались одни в темной комнате, на экране появлялся текст разных "страшилок". Они начинались довольно нейтрально: "Представьте, что вы лежите на пляже у моря" или "Представьте, что вы летите в самолете".

Отсутствие страха

Постепенно сюжет становился все более тревожным: например, на горизонте появлялась темная вспышка, а самолет начинало сильно трясти. Ученые обнаружили у добровольцев контрольной группы изменения реакций кожи, характерные для испуга и тревоги. В то же время у людей с афантазией этих изменений не было.

Во второй части эксперимента добровольцам в обеих группах показали в темной комнате вместо текста серию фотографий: трупа, змеи с острыми клыками. На этот раз уровень страха был одинаковым у людей в обеих группах.

Похожие проблемы имеют люди со слепотой

Источник: Cortex

Ранее ученые пришли к выводу, что у людей с афантазией нарушено только зрительное представление различных образов. В то же время у них в норме пространственная память, которая отвечает за ориентировку в пространстве. Аналогичное сочетание – отсутствие зрительных представлений, но нормальная пространственная память, – встречается у людей с врожденной слепотой. Они способны описать план знакомой комнаты, но не могут указать детали.