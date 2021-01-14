Люди, выздоровевшие от COVID-19, могут дальше распространять вирус другим. Ведь инфекция может оставаться у них в горле и носу.

В то же время иммунитет к коронавирусу может сохраняться у них в течение 5 месяцев. Об этом говорится в исследовании Института общественного здоровья Великобритании.

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Это учреждение с июня 2020 года регулярно тестирует десятки тысяч медработников во всей Великобритании на наличие новых инфекций COVID-19, а также антител.

По результатам исследования, те, кто уже перенес коронавирус, скорее всего, будут защищены от повторного заражения по меньшей мере в течение нескольких месяцев.

Однако эксперты предупреждают, что люди с антителами все еще могут переносить вирус в носу и горле. Поэтому остается риск его передачи другим,

– объяснили ученые.

Они также отметили, что приобретенный иммунитет на 83% защищает от повторного заражения – в сравнении с людьми, которые не болели COVID-19.

"Поэтому важно, чтобы все продолжали придерживаться правил и оставаться дома, даже если раньше болели COVID-19, чтобы предотвратить распространение вируса", – подчеркнули ученые.

Последствия COVID-19

В Китае также провели исследование по последствиям коронавируса. Оно показало, что большинство людей, перенесших болезнь в тяжелой форме, следующих 6 месяцев испытывают последствия.

В частности – жалуются на психические расстройства, боль в мышцах, слабость, усталость и проблемы со сном. У некоторых пациентов снизилась функция почек, также были проблемы с легкими.