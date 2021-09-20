Люди с депрессией, биполярным расстройством и психозом имеют схожие кишечные бактерии

У людей с депрессией, биполярным расстройством, тревожностью и шизофренией схожий состав микробиома кишечника, который отличается от микробиома здоровых людей. В них повышено содержание определенных воспалительных бактерий.

Речь идет о бактериях рода Eggerthella – они способствуют воспалению кишечника. И наоборот, снижено количество Faecalibacterium и Coprococcus, которые уменьшают воспаление.

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За последние несколько лет ученые нашли связь между составом кишечной микробиоты и многими заболеваниями, в частности, психическими.

Так микробиологи обнаружили у людей с депрессией пониженное количество бактерий Coprococcus и Faecalibacterium. Эти микроорганизмы синтезируют бутираты, которые уменьшают воспалительные процессы в кишечнике.

Кроме этого, общие особенности микробиома нашли также у больных шизофренией: у них оказалось снижено количество Prevotellaceae и Bacteroidaceae, но при этом много Enterobacteriaceae и Lachnospiraceae.

Что известно об исследовании

Всего выполнили метаанализ 59 исследований.

В общей сложности они включали 2 643 пациента с психическими расстройствами и 2 336 человек в контрольных группах.

Пациенты страдали депрессией, биполярным расстройством, психозом, анорексией и тревожными расстройствами.

Во всех работах у участников исследовали состав кишечной микробиоты и сравнивали с контрольной группой.

Сначала ученые надеялись найти различия в составе микробиома между отдельными психическими заболеваниями, но результаты получились неожиданными. Оказалось, что микробиом людей с депрессией, биполярным расстройством и шизофренией схож по составу.

По мнению исследователей, метаанализ еще раз показывает связь воспалительных процессов с психиатрическими заболеваниями, а это значит, что при их лечении надо обращать внимание и на терапию нарушений в составе микробиоты.

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Ранее медики пытались пересаживать кишечный микробиом для лечения расстройств аутистического спектра у детей. В двухлетнем исследовании помимо улучшения работы желудочно-кишечного тракта, ученые сообщили и об уменьшении тяжести симптомов заболевания.