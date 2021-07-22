Физическая активность детей

Авторы первого исследования обнаружили, что физическая активность 80% подростков не соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. То есть, они двигаются меньше одного часа в день, и с 2012 года этот показатель практически не улучшился. Кроме того, 40% подростков не ходят в школу пешком, 25% сидят более чем три часа в день, кроме времени, которое тратится на обучение.

Также на тему: Мужчины больше женщин влияют на глобальное потепление, – исследование

По данным из 38 европейских стран, 60% мальчиков и 56% девочек смотрят телевизор не менее двух часов в день, а 51% мальчиков и 33% девочек играют в видеоигры два часа на сутки или больше. Однако ученые указывают, что сегодня последствия долгого экранного времени для здоровья изучены плохо.

Авторы исследования пишут, что пандемия, сопутствующие ей дистанционное обучение и социальное дистанцирование привели к снижению физической активности детей, последствия чего могут сказываться на протяжении всей жизни.

Физическая активность людей с инвалидностью

Второе исследование посвящено двигательной активности среди людей с различными видами инвалидности. Люди из этой группы на 16 – 62% реже, чем другие, выполняют нормы ВОЗ по физической активности. Ученые пишут, что это увеличивает риск усугубления имеющихся проблем со здоровьем и появления новых хронических болезней.

Авторы исследования отмечают, что люди с инвалидностью получают пользу от физической активности, даже если они не уделяют ей рекомендуемые 150 минут в неделю. Среди ее эффектов улучшение сердечно-сосудистого и психического здоровья, увеличение мышечной силы, рост самостоятельности.

Как олимпийские игры влияют на физическую активность

В третьем исследовании ученые проверили, способствуют ли массовые спортивные события, включая Олимпиады, популяризации физической активности. По их данным, в городах, принимавших Олимпийские игры, не происходило заметных изменений в этом отношении.