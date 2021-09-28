Люди ищут разные причины, – Скалецкая предположила, почему украинцы не хотят вакцинироваться

Украина все еще отстает от стран Запада по темпам вакцинации. Однако некоторые украинцы не обращались за медицинской помощью 15 лет.

Возможно, им просто страшно узнать о своем здоровье. Об этом рассказала экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

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Она отметила, что есть разница в том, как украинцы и европейцы заботятся о собственном здоровье. Большинство жителей Евросоюза знают о своих хронических заболеваниях и актуальном состоянии здоровья. Благодаря заботе о себе, они хотят прививаться.

Зоряна Скалецкая "В Украине люди ищут разные причины и объяснения, почему им (нельзя прививаться против коронавируса – 24 канал). Сами себе устанавливают диагноз и противопоказания, не консультируясь с врачом."

По ее словам, эти люди надеются, что они не заболеют коронавируомс или он пройдет в легкой форме.

Скалецкая напомнила, что базовые анализы необходимо сдавать хоть раз в год. Их оплачивает государство.

Зоряна Скалецкая прокомментировала вакцинацию в Украине: смотрите видео

Коронавирус в Украине: последние новости

За сутки 27 сентября в Украине обнаружили более 6 500 новых случаев заражений.

Среди них – 574 ребенка, а также 165 медицинских работников.

Госпитализировать пришлось 1 288 человек. Болезнь унесла жизни 143 украинцев.



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