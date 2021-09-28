Люди ищут разные причины, – Скалецкая предположила, почему украинцы не хотят вакцинироваться
28 сентября 2021 , 11:19Читати новину українською
Источник:24 канал
Украина все еще отстает от стран Запада по темпам вакцинации. Однако некоторые украинцы не обращались за медицинской помощью 15 лет.
Возможно, им просто страшно узнать о своем здоровье. Об этом рассказала экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.
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Она отметила, что есть разница в том, как украинцы и европейцы заботятся о собственном здоровье. Большинство жителей Евросоюза знают о своих хронических заболеваниях и актуальном состоянии здоровья. Благодаря заботе о себе, они хотят прививаться.
Зоряна Скалецкая
"В Украине люди ищут разные причины и объяснения, почему им (нельзя прививаться против коронавируса – 24 канал). Сами себе устанавливают диагноз и противопоказания, не консультируясь с врачом."
По ее словам, эти люди надеются, что они не заболеют коронавируомс или он пройдет в легкой форме.Обратите внимание! Скалецкая напомнила, что базовые анализы необходимо сдавать хоть раз в год. Их оплачивает государство.
Зоряна Скалецкая прокомментировала вакцинацию в Украине: смотрите видео
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- За сутки 27 сентября в Украине обнаружили более 6 500 новых случаев заражений.
- Среди них – 574 ребенка, а также 165 медицинских работников.
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