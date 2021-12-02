Исследователи изучили особые черты, включенные в "Большую пятерку" – модель, изображающую, как мы воспринимаем друг друга.
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Согласно этой психологической модели, личность человека имеет 5 диспозиций:
- Открытость опыту,
- Добросовестность,
- Доброжелательность,
- Экстраверсия,
- Невротизм.
Авторы работы опросили 395 человек об их личности, способности справляться с финансовыми рисками, уровне счастья и нажитом капитале.
С помощью расширенного статистического моделирования психологи выделили 3 разных типа личности:
- контролируемый,
- чрезмерно контролируемый
- стойкий (жизнеспособный, неунывающий, безотказный).
Затем ученые анализировали, как у участников этих трех групп отличаются опыт и перспективы.
Результаты анализа
Самой многочисленной была группа "чрезмерно контролируемых". Такие люди не любили авантюр и рискованных действий, которые порой могут приносить много денег (к примеру инвестирование и торговля/продажа ценных бумаг). Чрезмерно контролируемые отличались уступчивостью и добросовестностью, но были не слишком экстравертированными.
Две другие когорты оказались терпимее к риску. "Устойчивым" экстравертам присущи приспособленность и стабильность, открытость и по большей части отсутствие невротичности.
Зато "контролируемые" оказались менее сознательными, экстравертированными и одновременно невротиками. Им нравилось рисковать, но иногда они брали слишком много.