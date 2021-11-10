Люди какого возраста активнее всех распространяют коронавирус

Китайские ученые исследовали необходимость вакцинации детей против COVID-19 в разных возрастных группах, отследив цепочки заражения. Результаты показали, что непривитые школьники представляют наибольшую угрозу для окружающих.

Дети и коронавирус

В первый год пандемии ученые неоднократно предоставляли доказательства того, что дети заражаются COVID-19 реже и меньше передают вирус другим, однако впоследствии выяснилось, что это не так.

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Выяснилось, что у детей такой же риск заражения, что и у взрослых, и они особенно склонны к инфицированию новыми мутациями коронавируса, прежде всего штаммом Дельта. Приблизительно половина педиатрических пациентов переносит вирус бессимптомно, но часто являются скрытыми распространителями патогена.

Новое исследование

Чтобы оценить, насколько велика возможность передачи COVID-19 от детей всех возрастов, ученые из Китая проанализировали данные 266 педиатрических пациентов, заразившихся в сентябре-октябре 2021 года во время вспышки в провинции Фуцзянь. В этой группе 77 детей до 12 лет были непривиты, 141 ребенок старше 12 лет раньше получил вакцину. Специалисты отследили все цепочки заражения в семьях этих пациентов.

Дети до 12 лет наиболее активно распространяют коронавирус

Оказалось, что у детей до 12 лет были более высокие уровни воспалительных маркеров по сравнению со старшими пациентами, у большинства из них были легкие и умеренные симптомы COVID-19. Все дети, включенные в исследование, поправились. Однако именно пациенты до 12 лет заразили больше людей в своих семьях и школах, в результате инфекция широко распространилась среди взрослых.

Дети младше 12 лет могут быть критически важными скрытыми распространителями, что указывает на острую потребность вакцинации для этой группы населения,

– подчеркнули авторы исследования.

Ранее в ВОЗ сделали заявление о работе школ во время пандемии. Эксперты отмечают, что именно учебные заведения являются движущей силой эпидемии и добавляют, что нужно начинать вакцинировать детей.