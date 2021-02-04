До недавнего времени считалось, что главными распространителями SARS-Cov-2 являются дети. Оказалось, что наибольшую угрозу представляют люди молодого и среднего возраста, то есть активный слой населения.

Источник: Science

Как происходило исследование

Ученые Имперского колледжа Лондона использовали данные мобильных телефонов 10 миллионов пользователей в США, чтобы отследить места посещений инфицированных людей и тех, кто с ними контактировал вплоть до октября 2020 года.

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Исследователи поставили перед собой цель опровергнуть теорию о том, что дети и подростки больше других возрастных групп распространяют коронавирус, поэтому они также проанализировали взаимосвязь динамики заболеваемости с открытием школ.

Кто больше всего распространяет коронавирус

Анализ данных показал, что больше всего в распространении инфекции участвуют люди от 20 до 49 лет, то есть – трудоспособного возраста. На их долю приходится 65 заражений из 100. На момент окончания исследований в октябре 2020 года максимальное количество заражений приходилось на возрастную группу 35-49 лет.

Какое это имеет значение

Ученые считают, что эти результаты свидетельствуют о необходимости ускорить вакцинацию среди людей 20-49 лет, чтобы взять под контроль постоянный рост заболеваемости COVID-19.

Авторы исследования отметили, что дети и подростки действительно активно участвуют в эпидемическом процессе, в том числе путем высокой доли бессимптомного носительства, однако динамика заболеваемости существенно не изменилась с момента открытия школ.