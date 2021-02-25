Подавляющее большинство людей, у которых выработались антитела к коронавирусу после COVID-19 защищены от повторного инфицирования. Насколько длительна эта защита, в это время неизвестно.

Почти у всех людей, перенесших новую коронавирусную инфекцию, вырабатываются антитела. Концентрация этих антител в крови постепенно снижается. Известно, что некоторые люди болеют COVID-19 повторно, первый генетически подтвержденный случай был описан в августе 2020 года.

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Как происходило исследование

В новом исследовании ученые проанализировали результаты тестов на антитела к коронавирусу более 3 миллионов человек. Это большая часть тестов на антитела, проведенных с января по август 2020 года в США. Положительные результаты дали 12% из них.

Около 11% серопозитивных (с антителами к коронавирусу) и 9% серонегативных людей, которых включили в исследование, позже прошли ПЦР-тесты на коронавирус. Ученые оценивали результаты этих анализов с тридцатидневными интервалами: с первого по девяностый день после теста на антитела и далее.

Риск повторного заражения

Среди серонегативных участников положительные результаты ПЦР-тестов были в 3-4% случаев в течение каждых 30 дней наблюдения. У серопозитивных людей ПЦР-тесты были положительными все реже с каждым тридцатидневным интервалом. Через 90 дней РНК коронавируса обнаружили у 0,3% участников этой группы, прошедших тест.

Таким образом, через 90 дней у людей с антителами к коронавирусу положительные тесты были примерно в 10 раз реже.

Почему уменьшается риск повторного заражения

Ученые объясняют постепенное снижение количества положительных ПЦР-тестов в течение 90 дней у людей с антителами (болели коронавирусом) остаточным выделением РНК вируса. После инфекции люди могут выделять частицы вируса в течение нескольких недель. Чем больше времени после болезни проходит, тем реже это случается.

Это исследование подтверждает, что перенесенный ранее COVID-19 защищает подавляющее большинство людей от повторного заражения. Однако как долго длится эта защита, сейчас неизвестно.