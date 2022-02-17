Ученые до сих пор не имеют соответствующих вопросов о том, почему одни люди кажутся более симпатичными, чем другие. Частично это связано с устоявшимися в обществе нормами и представлениями о красоте, а также с личным опытом и характером.
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Связь между привлекательностью и иммунитетом
Впрочем, привлекательность может играть биологическую роль, сигнализируя о здоровье организма и "качестве" наследственности. К таким выводам пришли ученые из Техасского христианского университета (США).
Они провели онлайн-эксперимент, в котором приняли участие 492 добровольца. Им показывали фотопортреты 159 реальных людей и просили оценить привлекательность каждого человека.
Неожиданные выводы
Затем ученые сопоставили эти данные и обнаружили, что у людей, воспринимаемых более привлекательными, иммунная система работает лучше.
Интересно, что уровень воспаления с привлекательностью не коррелировал. Поэтому авторы заключили, что она может свидетельствовать скорее о способности организма справляться с заболеванием, чем о текущей болезни в острой фазе.
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Интересные нюансы
Интересны и некоторые другие нюансы, которые отметили учеными. Например, привлекательность мужчин лучше коррелировала с показателями активности Т-киллеров – клеток, борющихся с бактериальными инфекциями.
Привлекательность женщин – с уровнями глюкозы, антител и других веществ в крови.
В любом случае эксперименты показали, что красота лица может быть связана с унаследованными характеристиками иммунитета, по крайней мере, частично.