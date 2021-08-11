Люди, которые лечат астму, имеют больше шансов легче переносить COVID-19

Астматики, которые имеют хорошо контролируемое заболевание, имеют менее тяжелые последствия COVID-19, чем пациенты, которые не лечат это заболевание. Такие данные приводит новое крупное исследование.

Его провели ученые из университета Калифорнии и Kaiser Permanente Southern California. Они предполагают, что пациенты с астмой должны продолжать принимать лекарства от астмы во время пандемии COVID-19.

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Особенно это касается тех, кому нужна клиническая помощь. В частности, они отмечают, что астматики должны под наблюдением врача получать лучшее лечение своей астмы.

Это приводит к лучшему контролю астмы и уменьшает вероятность тяжелых последствий COVID-19,

– сказала соавтор Жанхуа Чен.

Что показало исследование

Около 25 миллионов американцев болеют астмой – потенциально серьезной болезнью дыхательных путей из-за распространения COVID-19. В частности, из них 8% взрослых и 7% детей. Это вызывает серьезное беспокойство, поскольку Дельта-штамм продолжает распространяться.

Ученым удалось оценить влияние нарушений дыхания на последствия коронавируса у населения с равным доступом к медицинской помощи.

Так, исследователи собрали данные о 61 338 пациентах с COVID-19 с 1 марта по 31 августа 2020 года.

Средний возраст составлял 43,9 лет.

54% составляли женщины.

Они узнали, болели ли эти пациенты астмой или хронической болезнью легких до установления диагноза COVID-19.

Так, оказалось, что пациенты с активной астмой имели значительно более высокие шансы госпитализации, нуждались в интенсивной респираторной поддержке и госпитализации в течение 30 дней после диагностики COVID-19 по сравнению с теми, у кого в анамнезе не было астмы или хронических заболеваний легких.

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Так, пришли к выводам, что если больные астмой продолжат лечить эту болезнь и принимать лекарства, последствия коронавируса для них будут значительно легче.

"Их шансы на ухудшение последствий COVID-19 снизились, что демонстрирует, насколько важны эти лекарства", – отметила исследователь.