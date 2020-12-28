Чрезмерное потребление фруктозы может негативно влиять не только на физическое, но и психическое здоровье. Этот подсластитель имеет значительную роль в формировании нескольких маниакальных форм поведения – агрессии, биполярного расстройства, синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

Почему сахар отрицательно влияет на психическое состояние

Авторы исследования, которое опубликовали в журнале Evolution and Human Behavior, считают, что фруктоза снижает энергию в клетках организма, активизируя заложенную природой реакцию получения пищи.

Также по теме: Можно ли есть фрукты на ночь

Подобная ситуация возникает при ощущении голода, и именно она стимулирует импульсивность и агрессию, поскольку в доисторические времена человек вынужден был рисковать жизнью ради того, чтобы получить пищу.

Ученые также отметили, что желание потреблять больше сладкого – это эволюционный механизм, необходимый для выживания. Но поскольку сейчас мы живем в условиях, когда сахаросодержащие продукты есть у нас в холодильнике или ближайшем супермаркете, этот способ выживания уже стал неактуален.

Хроническая стимуляция этого механизма может вызвать депрессию. Гиперактивная реакция организма на сахар, вызванная высоким гликемическим индексом, может способствовать развитию психических расстройств.

Влияние сахара на настроение

Ранее анализ 31 исследования показал, что потребление сахара, независимо от количества, фактически не влияет ни на настроение, ни на облегчение дальнейшей умственной или физической деятельности. Кроме того, люди, которые потребляли сахар, в течение часа чувствовали себя более уставшими и менее внимательными по сравнению с теми, кто этого не делал.