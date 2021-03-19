Рак – не приговор, и сегодня у врачей есть огромный арсенал средств для борьбы с ним. Но даже пациенты, которые успешно выздоровели, должны очень внимательно относиться к своему здоровью, поскольку онкозаболевания не проходит бесследно.

Как происходило исследование

Исследователи из Университета штата Огайо впервые сравнили риски развития сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов, излечившихся от рака, с людьми, которые никогда не имели этого диагноза. Они собрали данные 15 тысяч американцев в возрасте от 40 до 79 лет, которые принимали участие в национальном исследовании здоровья и питания, которое проходило с 2007 по 2016 год.

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На момент опроса у одного из участников не было сердечно-сосудистых заболеваний. Почти 13% респондентов сообщили о наличии онкозаболевания в анамнезе.

Повышенный риск инсульта и инфаркта после рака

С помощью калькулятора риска ученые рассчитали вероятность развития инсульта и болезней сердца в десятилетний период. Оказалось, что у людей, которые вылечились от рака, этот риск достигает 35%, в то время у людей, не имевших такого диагноза, он составил 23%.

Виды рака которые чаще всего вызывают болезни сердца

Авторы исследования также определили виды онкозаболеваний, которые увеличивают такую ​​возможность. Как выяснилось, наибольшую опасность для сердечно-сосудистой системы несут колоректальный рак, рак простаты, яичек, мочевого пузыря, почек и меланома. К дополнительным факторам риска ученые отнесли повышенное артериальное давление, диабет и преклонный возраст – пациенты 60 – 69 лет имели вдвое больше шансов получить сердечно-сосудистые заболевания после перенесенного рака.

По мнению ученых, риск развития таких патологий связан не столько с онкозаболеванием, сколько с лечением. В частности, химиотерапия и лучевая терапия имеют очень высокую кардиотоксичность.

Если рост заболеваемости раком среди молодых людей продолжится, бремя сердечно-сосудистых заболеваний будет увеличиваться. Хорошая новость в том, что у молодых пациентов есть достаточно времени для того, чтобы изменить свой образ жизни для уменьшения этих рисков,

– заявили авторы исследования.