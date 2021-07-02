Такое предположение сделали исследователи Школы медицинского факультета Стэнфордского университета. Их данные могут помочь объяснить, почему некоторые люди, особенно дети, кажутся гораздо более устойчивыми к заражению SARS-CoV-2.

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Они также могут дать возможность предсказать, у кого из людей вероятнее всего будут развиваться самые тяжелые симптомы COVID-19.

Что обнаружили исследователи

Исследование намекает на то, что люди с COVID-19 могут испытывать более слабые симптомы, если определенные клетки их иммунной системы "помнят" предыдущие встречи с сезонными коронавирусами. Это те, которые вызывают примерно четверть простудных заболеваний детей.

Эти иммунные клетки лучше оборудованы для быстрой мобилизации против коронавируса, ответственные за COVID-19, если они уже встречали своих "родственников",

– подытожили ученые.

Их еще называют Т-клетками или убийцами (конечно же, вируса). Они бродят по крови и лимфе, останавливаются в тканях и убивают наши инфицированные клетки.

Как работают эти клетки-убийцы

В исследовании, опубликованном в Science Immunology, говорится о том, что Т-клетки-киллеры взяли у больных COVID-19 с тяжелым течением. Они показывают меньше признаков предыдущих случаев заражения коронавирусами, вызывающими простуду.

"Возможный иммунитет к COVID-19 часто сосредотачивается на антителах-белках, которые могут закрепиться на вирусе, прежде чем он сможет заразить чувствительную клетку. Но антитела легко обмануть", – пояснил старший автор исследования Марк Дэвис.

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Так вот, эти Т-клетки распознают патогены по-другому, и их трудно обмануть. Они сохраняются в крови и лимфе часто на протяжении десятилетий.

Что показал анализ крови

Кроме этого, ученые проанализировали кровь, отобранную у здоровых доноров до начала пандемии COVID-19. То есть они никогда не сталкивались с SARS-CoV-2.

Впоследствии ученые определили некоторое количество Т-клеток, которые, вероятно, ранее сталкивались с тем или иным штаммом коронавируса – и в ответ размножались.

Потом оказалось, что течение теперешнего коронавируса у них проходило легче.

"Эти клетки на сегодня являются наиболее активными в защите от инфекционных болезней. Они предназначены для генерации вакцин", – сказал Дэвис.