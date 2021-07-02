Люди с легкими и средними симптомами COVID-19 могли раньше болеть другими коронавирусами

Пациенты с COVID-19, симптомы которых были слабыми, могли раньше болеть похожей болезнью. Они имеют признаки предшествующей инфекции менее вирулентными коронавирусами.

Такое предположение сделали исследователи Школы медицинского факультета Стэнфордского университета. Их данные могут помочь объяснить, почему некоторые люди, особенно дети, кажутся гораздо более устойчивыми к заражению SARS-CoV-2.

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Они также могут дать возможность предсказать, у кого из людей вероятнее всего будут развиваться самые тяжелые симптомы COVID-19.

Что обнаружили исследователи

Исследование намекает на то, что люди с COVID-19 могут испытывать более слабые симптомы, если определенные клетки их иммунной системы "помнят" предыдущие встречи с сезонными коронавирусами. Это те, которые вызывают примерно четверть простудных заболеваний детей.

Эти иммунные клетки лучше оборудованы для быстрой мобилизации против коронавируса, ответственные за COVID-19, если они уже встречали своих "родственников",

– подытожили ученые.

Их еще называют Т-клетками или убийцами (конечно же, вируса). Они бродят по крови и лимфе, останавливаются в тканях и убивают наши инфицированные клетки.

Как работают эти клетки-убийцы

В исследовании, опубликованном в Science Immunology, говорится о том, что Т-клетки-киллеры взяли у больных COVID-19 с тяжелым течением. Они показывают меньше признаков предыдущих случаев заражения коронавирусами, вызывающими простуду.

"Возможный иммунитет к COVID-19 часто сосредотачивается на антителах-белках, которые могут закрепиться на вирусе, прежде чем он сможет заразить чувствительную клетку. Но антитела легко обмануть", – пояснил старший автор исследования Марк Дэвис.

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Так вот, эти Т-клетки распознают патогены по-другому, и их трудно обмануть. Они сохраняются в крови и лимфе часто на протяжении десятилетий.

Что показал анализ крови

Кроме этого, ученые проанализировали кровь, отобранную у здоровых доноров до начала пандемии COVID-19. То есть они никогда не сталкивались с SARS-CoV-2.

Впоследствии ученые определили некоторое количество Т-клеток, которые, вероятно, ранее сталкивались с тем или иным штаммом коронавируса – и в ответ размножались.

Потом оказалось, что течение теперешнего коронавируса у них проходило легче.

"Эти клетки на сегодня являются наиболее активными в защите от инфекционных болезней. Они предназначены для генерации вакцин", – сказал Дэвис.