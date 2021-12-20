Люди могут жить от 130 до 180 лет: масштабное исследование

Предел продолжительности жизни человека – интересный и открытый вопрос. Верхний предел человеческой жизни составляет минимум 130 лет и возможно достигает 180 лет.

В некоторых случаях, как показал статистический анализ, верхнего предела вообще нет. К таким выводам пришли канадские ученые. Они провели повторное исследование достоверных данных по долгожителям.

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Предыстория

В общем, авторы спорят с британским фольклористом и демографом XIX века Уильямом Джоном Томсом. Тот утверждал, что продолжительность жизни не зависит ни от привычек, ни от качества пищи, ни от социальных учреждений, поскольку долгожительство встречается в разных культурах с разными укладами.

А многочисленные случаи чрезвычайной продолжительности жизни, мол, можно объяснить ошибками или обманом (когда неправильно записывали или указывали дату рождения).

Что показал анализ

В некоторых случаях противоречивые сведения о продолжительности жизни человека возникают из-за некорректных методов статистического анализа, как утверждают ученые.

Однако точно известно, что с 50-летнего возраста риск смерти растет из года в год. Однако от 80 лет он начинает замедляться.

Подсчеты ученых показали, что это означает, что эта "кривая" выравнивается от 105 до 110 лет. То есть пока реально могут жить люди.

В чем сложность подсчетов? Дело в том, что большинство данных выводили из групп младших возрастов. Они не подходят оценке лимита продолжительности жизни. Корректный анализ требует сбора статистики людей в возрасте от 105 лет и старше.

Так, анализ этой возрастной группы показал, что примерно со 110 лет вероятность смерти в каждый последующий год составляет 50% как у мужчин, так и у женщин.

В зависимости от нюансов данных возможный лимит продолжительности жизни колеблется от 130 до 180 лет. А в некоторых случаях верхнего предела вообще нет. Другими словами, с точки зрения математики люди могут быть бессмертными,

– подчеркнули авторы.

Мир абстрактных чисел и реальность – разные вещи

Впрочем, авторы подчеркнули, что мир абстрактных чисел и реальность – не одно и то же. "Каждая существующая форма жизни была и всегда будет иметь окончание. Поэтому нужно аккуратно перенести математические истины на язык повседневной жизни", – говорится в исследовании.

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Однако наличие или отсутствие возрастного лимита имеет важное значение для социального страхования и пенсионной системы государств, а также может помочь ученым найти новые методы продления жизни.

Долгожители земли

Есть более десятка документально зафиксированных супердолгожителей, доживших до 110 лет. А например, француженка Жанна Кальман умерла в возрасте 122 лет.

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