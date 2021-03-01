Если врач не объясняет пациентам нежелательное действие назначенных препаратов, они могут считать их полностью безопасными.

Последствия неправильного употребления лекарств

Плохое понимание пользы и потенциальной опасности лекарств может приводить к тому, что люди принимают их неправильно. Известно, что из-за этого увеличивается количество госпитализаций и смертей среди пожилых людей.

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Новое исследование

В новом исследовании ученые хотели понять, как хорошо усваивают люди старше 50 лет информацию о лекарствах во время визита к врачу.

Ученые проанализировали данные, которые были получены ранее в исследовании коммуникации врачей и пациентов. В нем участвовал 81 человек, всем в совокупности назначили 111 новых препаратов.

Оказалось, что люди старшего возраста обычно хорошо понимают данные о дозировке и продолжительности приема назначенных лекарств. Около 70% участников исследования владели этой информацией, даже если врач ее не объяснял.

Побочное действие лекарства

Однако если специалист лично не информировал о потенциальных побочных эффектах лекарств, понимание пациентов в этом вопросе сильно страдало. В таком случае участники исследования считали, что 55% назначенных лекарств вовсе не имели нежелательных действий. Даже после объяснения со стороны врача, в 22% случаев люди считали препараты полностью безопасными.

Ученые сообщают, что примерно половина участников исследования имела сравнительно высокий уровень медицинской грамотности. Кроме того, во время ответов на вопросы о понимании информации о лекарствах, они могли подглядывать в данные, которые предоставил им врач. То есть, в реальной жизни понимание людьми побочных эффектов может быть еще хуже.

Авторы научной работы считают, что врачам при общении с пациентов следует делать акцент не только на дозах лекарств и длительности курса, но и на побочных эффектах – при этом лучше убедиться, что человек хорошо усвоил эту информацию.