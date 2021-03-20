В Польше многие люди отказываются от вакцинации препаратом от AstraZeneca, несмотря на то, что власти призывают не делать этого. Сотни тысяч доз не использовали, потому чтополяки не пришли в медицинские пункты.

В последние дни в Польше на несколько десятков процентов уменьшилось количество людей, которые регистрируются на вакцинацию AstraZeneca. Об этом заявил глава польского правительства Михал Дворчик.

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Однако Дворчик призвал людей делать прививки.

У нас несколько сотен тысяч вакцин которые лежат в пунктах вакцинации и не использованы из-за того, что люди не пришли,

- отметил глава правительства.

Что этому предшествовало