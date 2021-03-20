Люди не пришли: в Польше не использовали сотни тысяч доз AstraZeneca
В Польше многие люди отказываются от вакцинации препаратом от AstraZeneca, несмотря на то, что власти призывают не делать этого. Сотни тысяч доз не использовали, потому чтополяки не пришли в медицинские пункты.
Источник:Polskie Radio Bialystok.
В последние дни в Польше на несколько десятков процентов уменьшилось количество людей, которые регистрируются на вакцинацию AstraZeneca. Об этом заявил глава польского правительства Михал Дворчик.
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Однако Дворчик призвал людей делать прививки.
У нас несколько сотен тысяч вакцин которые лежат в пунктах вакцинации и не использованы из-за того, что люди не пришли,
- отметил глава правительства.
Что этому предшествовало
- Ранее 11 несколько европейских стран приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за вероятного образования тромбов в крупных сосудах.
- При этом компания AstraZeneca заверила, что препарат безопасен, ведь никаких доказательств образования тромбов нет.
- Регулятор ЕС признал эффективность и безопасность вакцины.
- После этих рекомендаций почти все страны возобновили использование вакцины.
- Однако ученые из Норвегии и Германии независимо друг от друга провели исследование и обнаружили, что вакцина AstraZeneca в редких случаях таки может вызвать аутоиммунные реакции. Поэтому в этой стране пока не будут возобновлять использование препарата.
- Заметим, Украина использует Covishield, который производят по лицензии Оксфорд / AstraZeneca. Президент Владимир Зеленский заявлял, что не видит причин останавливать вакцинацию.
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