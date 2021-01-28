Люди с негативным детским опытом выбирают себе партнеров с такой же проблемой
Негативный детский опыт (НДО) ухудшает жизненные обстоятельства и здоровье людей в зрелом возрасте. Особенно – в семьях, где оба партнера сталкивались с аналогичными проблемами.
Источник: Science Daily
Это выяснили ученые из Упсальского университета в Швеции, опросив 818 пар через год после рождения ребенка.
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Оказалось, что у 9% мужчин и 11% женщин был в детстве сильный негативный опыт: насилие, развод родителей, их регулярные ссоры, психические расстройства или зависимости.
При этом 59% респондентов, имевших трудное детство, выбирают партнеров со схожим прошлым. Нередко – даже не подозревая об этом.
Как влияет негативный детский опыт на жизнь
НДО в целом усложняет взрослую жизнь и вредит перспективам человека. Для людей с неблагоприятным детским опытом в большей степени характерны:
- низкий уровень образования;
- невысокий доход;
- плохие отношения с партнером;
- избыточный вес;
- курение;
- низкие показатели стрессоустойчивости;
- плохая самооценка здоровья;
- высокий уровень стресса, тревоги и депрессии.
Почему негативный детский опыт так влияет на жизнь
Эти серьезные последствия связаны с тяжелым токсическим стрессом, который влияет на центральную нервную систему и другие органы детей в период их взросления. НДО оказывает негативное влияние на жизнь и здоровье людей вплоть до преклонного возраста, а также может влиять и на следующее поколение.
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