Негативный детский опыт (НДО) ухудшает жизненные обстоятельства и здоровье людей в зрелом возрасте. Особенно – в семьях, где оба партнера сталкивались с аналогичными проблемами.

Источник: Science Daily

Это выяснили ученые из Упсальского университета в Швеции, опросив 818 пар через год после рождения ребенка.

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Оказалось, что у 9% мужчин и 11% женщин был в детстве сильный негативный опыт: насилие, развод родителей, их регулярные ссоры, психические расстройства или зависимости.

При этом 59% респондентов, имевших трудное детство, выбирают партнеров со схожим прошлым. Нередко – даже не подозревая об этом.

Как влияет негативный детский опыт на жизнь

НДО в целом усложняет взрослую жизнь и вредит перспективам человека. Для людей с неблагоприятным детским опытом в большей степени характерны:

низкий уровень образования;

невысокий доход;

плохие отношения с партнером;

избыточный вес;

курение;

низкие показатели стрессоустойчивости;

плохая самооценка здоровья;

высокий уровень стресса, тревоги и депрессии.

Почему негативный детский опыт так влияет на жизнь

Эти серьезные последствия связаны с тяжелым токсическим стрессом, который влияет на центральную нервную систему и другие органы детей в период их взросления. НДО оказывает негативное влияние на жизнь и здоровье людей вплоть до преклонного возраста, а также может влиять и на следующее поколение.