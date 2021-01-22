До сих пор в мире не зарегистрировано ни одного случая заражением коронавирусом через пищу, но американские ученые предполагают, что снижение кислотности желудка и изменение клеток пищевода может создать такой риск.

Вероятность инфицирования через продукты достаточно небольшая, поскольку желудочная кислота легко нейтрализует SARS-Cov-2, как и многие другие патогены, пишет Gastrojournal.

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Почему происходит заражение коронавирусом очерез пищу

При гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), которой страдают до 40% взрослых людей, содержимое желудка постоянно попадает обратно в пищевод, вызывая изжогу и повреждения его слизистой. Впоследствии клетки пищевода могут меняться и приобретать некоторые характеристики клеток кишечника, которые могут связываться с SARS-Cov-2.

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе предположили, что пациенты с синдромом Барретта – одним из самых серьезных осложнений рефлюксной болезни – могут иметь риск заражения коронавирусом через ткани пищевода.

Кроме того, стандартное лечение пациентов с синдромом Барретта заключается в подавлении секреции желудочной кислоты. Если кислотность желудка значительно снижена, вирус может беспрепятственно войти в организм с пищей и достичь кишечника.

Как происходило исследование

Чтобы проверить эту гипотезу, авторы исследования изучили ткани пищевода 30 пациентов с синдромом Барретта. В во всех образцах были обнаружены рецепторы, способные связываться с вирусом. Ученые создали уменьшенные модели пищевода из этих тканей, а также из клеток, полученных от здоровых людей для сравнения, и проверили их взаимодействие с патогеном.

Результаты показали, что коронавирус может связываться с рецепторами клеток пищевода пациентов с синдромом Барретта. Чем больше запущенным было заболевание – то есть клетки пищевода в большей степени приобретали свойства клеток кишечника, – тем выше была вероятность заражения.