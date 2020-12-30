Тяжелое ожирение является серьезным фактором риска развития осложнений при COVID-19, поэтому врачи во всем мире уделяют таким пациентам повышенное внимание во время пандемии. Американские ученые выяснили, что лишний вес может также повысить риск заражения коронавирусом.

Негативное влияние ожирения

Известно, что пациенты с высоким индексом массы тела часто имеют респираторную дисфункцию, которая характеризуется изменениями дыхательных механизмов, повышенным сопротивлением дыхательных путей, нарушением газообмена и низким объемом легких и мышечной силой, пишет medrxiv.

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Ожирение также связано с повышенным риском развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний почек и других заболеваний, которые приводят к повышенной уязвимости к пневмонии.

Ожирение и коронавирус

В новом исследовании ученые из Университета Майами оценили влияние ожирения на выработку антител IgG против SARS-CoV-2. Авторы исследования измерили уровень антител у пациентов с COVID-19 и людей из контрольной группы, в которую входили неинфицированные участники.

Авторы исследования выяснили, что у инфицированных уровень антител против коронавируса был негативно связан с индексом массы тела (ИМТ). То есть, у людей с ожирением этот уровень был ниже, чем у тех, чей вес был нормальным.

В то же время чем меньше антител против коронавируса было у больных COVID-19, тем выше у них в крови был уровень воспалительных маркеров, в частности маркеров воспаления в легких. Таким образом, у пациентов с ожирением повышен риск тяжелого осложнения коронавирусной инфекции – острого респираторного дистресс-синдрома.

По мнению исследователей, эти выводы должны быть использованы для разработки эффективного лечения таких пациентов. Кроме того, пациенты с избыточной массой тела должны иметь приоритетное право на вакцинацию, считают ученые.