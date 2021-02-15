Предварительные исследования свидетельствуют о том, что люди, которые переболели COVID-19 и получили антитела, массово заражаются новым, более контагиозным вариантом коронавируса.

Что известно о мутациях коронавируса

На начало года в ЮАР было зарегистрировано более 1,1 миллиона случаев инфицирования коронавирусом и почти 300 тысяч смертей в результате болезни. Новый штамм, о существовании которого официально сообщили 18 декабря, был назван 501Y.V2. Он оказался доминантным в ряде стран, быстро вытеснив другие штаммы.

Новые мутации значительно отличаются структурой шипованного белка, это заставило врачей сомневаться в действенности уже разработанных вакцин.

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Испытания вакцин, которые до сих пор проводили в Южной Африке, а также в Бразилии с другими кандидатами, показали полную защиту от тяжелых заболеваний, госпитализации и смерти,

– заявила Сумия Сваминатан, главный научный сотрудник ВОЗ.

Как вакцинация влияет на новые штаммы

В ходе этих испытаний не было зарегистрировано ни одного смертельного исхода. Кроме того, в ВОЗ сообщили, что вакцинация может также снизить скорость распространения новых штаммов.

Важно! Ученые продолжают исследовать степень защиты, которую обеспечивает вакцинация против новых, более контагиозных штаммов COVID-19.

По мнению Скотта Готлиба, бывшего главы Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США, одно лишь увеличение объемов вакцинации – недостаточная мера для того, чтобы взять под контроль распространение коронавируса.



Новый штамм COVID-19 / Инфографика 24 канала