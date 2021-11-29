Новые данные об Омикроне

Впрочем, это лишь предварительные данные. Более точные ВОЗ предоставит в ближайшее время.

Внимание Штамм Омикрон: все, что известно о новом варианте коронавируса

Предварительные данные свидетельствуют о существовании повышенного риска повторного заражения. То есть люди, у которых ранее был COVID-19, могут легче заразиться новым штаммом по сравнению с другими вариантами, что вызывают опасения. Впрочем, информация об этом ограничена.

Также организация сообщила, что пока нет достоверной информации о том, что Омикрон заразнее других вариантов недуга.

Также неизвестно, предопределяет ли новый штамм более тяжелое течение заболевания и способен ли "обходить" вакцинный иммунитет.

Эти показатели сейчас исследуют ученые со всего мира. Более подробная информация станет доступной в ближайшие дни и недели.

Штамм Омикрон: коротко