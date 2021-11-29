Новые данные об Омикроне
Впрочем, это лишь предварительные данные. Более точные ВОЗ предоставит в ближайшее время.
Внимание Штамм Омикрон: все, что известно о новом варианте коронавируса
Предварительные данные свидетельствуют о существовании повышенного риска повторного заражения. То есть люди, у которых ранее был COVID-19, могут легче заразиться новым штаммом по сравнению с другими вариантами, что вызывают опасения. Впрочем, информация об этом ограничена.
Также организация сообщила, что пока нет достоверной информации о том, что Омикрон заразнее других вариантов недуга.
Также неизвестно, предопределяет ли новый штамм более тяжелое течение заболевания и способен ли "обходить" вакцинный иммунитет.
Эти показатели сейчас исследуют ученые со всего мира. Более подробная информация станет доступной в ближайшие дни и недели.
Штамм Омикрон: коротко
- Его обнаружили 24 ноября в Южной Африке. Штамм уже зафиксировали в Европе, Австралии, Израиле и Канаде. В Украине случаев инфицирования новым вариантом коронавируса не обнаружили.
- Всемирная организация здравоохранения 26 ноября 2021 года квалифицировала новый штамм коронавируса Омикрон как такой, что вызывает беспокойство.
- Известно, что этот штамм, имеющий большое количество мутаций, потенциально может делать его более заразным и лучше приспособленным. Однако, это пока точно не известно.