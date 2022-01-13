Новое исследование Омикрона

Анализ проводился в период с 30 ноября 2021 года по 1 января 2022 года, когда оба штамма широко циркулировали в США. Выводы основываются на накопленных исследованиях на уровне населения стран, включая Южную Африку и Великобританию.

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Это исследование контролировало важные ключевые параметры, такие как возраст, пол, предварительная инфекция SARS-CoV-2, предварительная вакцинация и сопутствующие заболевания,

– отметили в CDC.

Омикрон имеет более легкое течение

Люди, инфицированные штаммом Омикрон, в сравнении с Дельтой:

вдвое реже нуждаются в госпитализации;

примерно на 75% реже попадают в реанимацию;

примерно на 90% реже умирают по сравнению с теми, кто инфицирован штаммом Дельта.

Из примерно 52 000 человек, инфицированных Омикроном, ни один не оказался на аппарате искусственной вентиляции легких по сравнению с 11 людьми из почти 17 000 человек с Дельта.

Пребывание в больнице в среднем длилось 1,5 дня для Омикрона по сравнению с 5 днями для Дельты.

Вакцинироваться все равно нужно

Таким образом, результаты свидетельствуют о том, что Омикрон легче переносится, чем Дельта, и снижение тяжелых случаев заболевания является не только результатом вакцинации и формированием природного иммунитета.

Кроме того, хотя в исследовании отметили снижение эффективности вакцины против Омикрона, оно также выявило значительную постоянную защиту от тяжелых последствий.