Как люди переносят заражение штаммом Омикрон, если уже болели коронавирусом

Данные о том, насколько штамм Омикрон отличается от своих предшественников, пока очень противоречивые. Небольшое исследование подтверждает гипотезу о том, что он может быть менее опасным.

В отчете CDC описали случай заражения шести членов семьи из Небраски. Мужчина 48 лет заразился Омикроном во время поездки в Нигерию, по возвращении заболели его родные. Пятеро из них ранее перенесли COVID-19, один был привит, но не прошел ревакцинацию.

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Течение заболевания штаммом Омикрон

Все повторно зараженные члены семьи перенесли Омикрон легче, чем первые инфицирования. Ни один из них не утратил вкуса и обоняния, хотя четверо из них столкнулись с этими симптомами после заражения другими вариантами вируса. Один из членов семьи, который ранее не болел COVID-19 и не прошедший ревакцинацию, перенес инфекцию с обычными симптомами коронавируса — лихорадка, кашель, заложенность носа, озноб, боль в суставах.

По оценкам экспертов CDC, инкубационный период при заражении штаммом Омикрон заметно короче по сравнению с предшественниками – в среднем три дня. У Дельты инкубационный период составляет от четырех дней и более.

Ученые предупредили, что из-за небольшой выборки делать выводы о характеристиках Омикрона пока рано и нужны дальнейшие наблюдения.

Что известно о штамме Омикрон

Его уже обнаружили в 111 странах мира.

Исследователи полагают, что новый штамм появился в Южной Африке из-за низкого уровня вакцинации.

При этом ученые предполагают, что новый штамм мог развиться у ВИЧ-инфицированного человека. До этого в ЮАР был описан случай, когда ВИЧ-положительная пациентка болела COVID-19 почти год, за это время вирус мутировал более 30 раз.

Как заявил руководитель двух университетов по секвенированию генов в ЮАР Тулио де Оливейра (Tulio de Oliveira), новый вариант "вобрал" в себя невероятное количество мутаций.

ВОЗ заявила, что штамм коронавируса Омикрон вызывает болезнь в легкой форме.

Основными симптомами нового штамма считаются сухой кашель, общая боль по всему телу, ночная потливость и лихорадка.

Исследование показало, что вакцина Pfizer обеспечила только 33% защиты от заражения штаммом Омикрон.

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